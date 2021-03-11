سفير الفاتيكان يلتقى قيادات البحر الأحمر بكنيسة الأقباط الكاثوليك اليوم

يلتقي المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بالقاهرة، اليوم الخميس، بالقيادات التنفيذية والدينية بالبحر الأحمر، عقب انتهاء اجتماعه بالآباء الكهنة للأقباط الكاثوليك بمحافظات الصعيد، بكنيسة القديس يوسف بالغردقة.وقال القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، إن سفير الفاتيكان بالقاهرة المطران نيقولاس هنرى، ممثل قداسة البابا فرنسيس تستغرق زيارته للغردقة 3 أيام، يبدأها صباح اليوم باجتماع بالآباء الكهنة لمحافظات الصعيد "البحر الأحمر، والأقصر وقنا وأسوان"، فى بيت الرحبات التابع للكنيسة الكاثوليكية بمنطقة الممشى السياحى.وتابع في بيان له، أنه من المقرر أن يلتقى ممثل البابا فرنسيس مساء اليوم الخميس، بالقيادات التنفيذية والدينية بمحافظة البحر الأحمر بكنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، ثم يترأس صباح غدا الجمعة قداس الكنيسة بحضور مطران الأقصر، وكذلك مطران الكنيسة اللاتينية بالقاهرة، وبعد ذلك يجرى جولة ترفيهية بمدينة الغردقة.وأوضح أن زيارة سفير الفاتيكان إلى الغردقة تعد تاريخية وهى الأولى للمدينة منذ تنصيبه، مؤكدا أن تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.