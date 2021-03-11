مكافحة الأمراض بألمانيا: الموجة الثالثة من كورونا بدأت بالفعل

قال كبير مسؤولي مكافحة الأمراض في ألمانيا، إنه ثمة موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا قد بدأت بالفعل في البلاد.وقال لوتار فيلر، رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، إنه قلق للغاية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أن الموجة الثالثة قد بدأت بالفعل في ألمانيا.ويصادف اليوم الخميس، مرور عام كامل على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي.وقال فيلر لصحفيي الأمم المتحدة في جنيف أمس الأربعاء، إنه مازال من الضروري بشكل مُلح الالتزام بالصرامة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة بين الأشخاص، وذلك على الرغم من بدء حملة اللقاحات.وأشار إلى أن حملة اللقاحات هي سباق ضد الفيروس المتحول، ولكن خط النهاية يلوح في الأفق.