فيسبوك تعلق مشروع كابل بيانات إلى هونج كونج استجابة لقلق واشنطن

علّقت فيسبوك مشروعا لبناء كابل في المحيط الهادئ، يربط كاليفورنيا بهونج كونج، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة والصين.وأفاد ناطق باسم فيسبوك فرانس برس الخميس "نظرا للقلق القائم من قبل الحكومة الأميركية بشأن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وهونج كونج، قررنا سحب الطلب الذي كنا تقدما به إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية" الأميركية.وأضاف المصدر "نتطلع للعمل مع جميع الأطراف لإعادة صياغة نظام يتوافق مع قلق الحكومة الأميركية".ويذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تقدّمت إلى جانب شركات اتصالات عدة بأول طلب ترخيص بناء في 2018، لربط موقعين في كاليفورنيا بهونج كونج وتايوان.وكان من المفترض أن يسهّل المشروع الاتصالات عبر ألياف ضوئية قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات بفترات انتظار ضئيلة للغاية.لكن واشنطن قاومت الأمر على خلفية مخاوف من الصين تتعلق بالأمن القومي، في وقت تشدد بكين قبضتها على هونج كونج.وفي يونيو، أوصت وزارة العدل بأن يتخطى الكابل العابر للهادئ الذي اقترحته فيسبوك وجوجل هونج كونج.وكان من المفترض أن يربط الكابل الذي أطلق عليه "باسيفيك لايت كابل نتوورك" الولايات المتحدة وتايوان وهونج كونج والفلبين.وحذرت الوزارة من أن محطة هونج كونج "تكشف حركة الاتصالات الأميركية (لبكين) وتمكنها من جمع" البيانات.ومنحت هيئة الاتصالات الفدرالية إذنا لجوجل في أبريل 2020 لتشغيل الخط الرابط بين أميركا الشمالية وتايوان.