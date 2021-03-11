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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار والعوائد

الخميس 11/مارس/2021 - 08:54 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس عند 1734.55 دولار في وقت سابق.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1732.20 دولار.

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس الأربعاء ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5% إلى 26.30 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1% إلى 1216.32 دولار.

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