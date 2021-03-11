ضمن مبادرة «صنايعية مصر».. استمرار ورشة الموزاييك بقصر ثقافة السويس

تستمر فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بفرع ثقافة السويس، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.وتتولى المدربة بهيرة ياسر، تدريب المشاركين بمبادرة صنايعية مصر على فن "الموزابيك"، وهي ثاني ورش المبادرة بقصر ثقافة السويس.وتقوم ورشه الموزامبيك علي الاتي: التعرف علي خامات وأدوات الموزاييك وتعلم تقنيات التنفيذ المختلفه لتنفيذ عدد من لوحات الموزامبيك وخلال مراحل التنفيذ يتعلم المتدرب تقطيع الزجاج ولصقه علي السطح المراد تنفيذ اللوحه عليه وتعلم تدرج اللون والنقل من لون الي لون بالزجاج من الظل والنور بالزجاج حتي يتمكن المتدرب من إنتاج عمل فني من الموزامبيك.ويستخدم المتدربون على فن الموزاييك خامات منها الزجاج ملون وبلاطات الموزامبيك الزجاجية وخشب وغراء ابيض.وتستمر الورشة بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس حتى 13 مارس، ثم من 17 مارس حتى 20 مارس.