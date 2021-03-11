الأحد.. تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ستبدأ بتطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 14 مارس، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.كما أوضح حنفي في بيان له أن هذا النظام الجديد يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي،كما سيكون لهذه المبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.وأكد حنفي أن هذه المبادرة تتيح للعامل الانتقال من عمل إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل "الكفيل".كما أنه سيكون هناك شروط لأهلية العامل للإستفادة من خدمة التنقل الوظيفي وهي أن يكون العامل ضمن العمالة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة، ووجود عقد عمل موثق، وأن يقدم إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا يطلب فيه نقل الخدمة قبل 90 يوما من الإنتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.ولا يمكن للعامل طلب نقل الخدمات من المنشأة التي قدم إليها قبل مضي 12 شهرا على قدومه للعمل لأول مرة في المملكة، لكن هناك حالات إستثنائية للنقل عن طريق صاحب العمل الجديد من خلال منصة (قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى استيفاء صاحب العمل الجديد شروط الأهلية.وأيضا من ضمن الخدمات التي تقدمها هذه المبادرة خدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي وهي السماح للعامل بطلب هذه الخدمة خلال سريان عقد العمل أو بعد إنتهاء العقد بشكل آلي عبر منصة (أبشر).وأوضح حنفي أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقوم على حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية الموثقة وفق برنامج توثيق العقود وتختص المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات العمالية وفق أحكام عقد العمل، كما لا يتحمل العامل الوافد دفع أي رسوم حكومية (رخصة عمل - الإقامة - رسوم الخدمة) بل تتحمل المنشأة المستفيدة من نقل الخدمات إليها أي رسوم تتعلق بعملية النقل.