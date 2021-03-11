رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأحد.. تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

الخميس 11/مارس/2021 - 08:47 ص
السعودية
السعودية
وفاء علي
طباعة
أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ستبدأ بتطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 14 مارس، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.

كما أوضح حنفي في بيان له أن هذا النظام الجديد يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي،
كما سيكون لهذه المبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.

وأكد حنفي أن هذه المبادرة تتيح للعامل الانتقال من عمل إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل "الكفيل".

كما أنه سيكون هناك شروط لأهلية العامل للإستفادة من خدمة التنقل الوظيفي وهي أن يكون العامل ضمن العمالة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة، ووجود عقد عمل موثق، وأن يقدم إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا يطلب فيه نقل الخدمة قبل 90 يوما من الإنتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

ولا يمكن للعامل طلب نقل الخدمات من المنشأة التي قدم إليها قبل مضي 12 شهرا على قدومه للعمل لأول مرة في المملكة، لكن هناك حالات إستثنائية للنقل عن طريق صاحب العمل الجديد من خلال منصة (قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى استيفاء صاحب العمل الجديد شروط الأهلية.

وأيضا من ضمن الخدمات التي تقدمها هذه المبادرة خدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي وهي السماح للعامل بطلب هذه الخدمة خلال سريان عقد العمل أو بعد إنتهاء العقد بشكل آلي عبر منصة (أبشر).

وأوضح حنفي أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقوم على حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية الموثقة وفق برنامج توثيق العقود وتختص المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات العمالية وفق أحكام عقد العمل، كما لا يتحمل العامل الوافد دفع أي رسوم حكومية (رخصة عمل - الإقامة - رسوم الخدمة) بل تتحمل المنشأة المستفيدة من نقل الخدمات إليها أي رسوم تتعلق بعملية النقل.

موضوعات متعلقة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 11-3-2021

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

هزة أرضية تضرب إيران

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة