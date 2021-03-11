752 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 220 ألفا و770 شخصا.وأشارت وزارة الصحة الكازاخية إلى شفاء 18 ألفا و432 شخصا من الفيروس التاجي، فيما يتواجد 231 شخصا داخل العناية المركزة، منهم 47 شخصا في حالة حرجة.