22.8 ألف إصابة جديدة و126 وفاة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 22 ألفا و854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 11 مليونا و285 ألفا و561 حالة.وقالت الوزارة، في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية، إنه تم تسجيل 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 158 ألفا و189 حالة.وأضافت الوزارة أنه يوجد 189 ألفا و226 حالة نشطة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و938 ألفا و146 شخصا.