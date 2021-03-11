المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح «سبوتنيك V»
الخميس 11/مارس/2021 - 08:30 ص
أ ش أطباعة
أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الثانية من لقاح (سبوتنيك- V) الروسي المضاد لفيروس كورونا.
جدير بالذكر أن الوزير المكسيكي قدم الامتنان لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين على تقديم اللقاح لبلاده.
يذكر أن السلطات المكسيكية صادقت على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي.
وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح يوم 22 فبراير.
وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.
جدير بالذكر أن الوزير المكسيكي قدم الامتنان لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين على تقديم اللقاح لبلاده.
يذكر أن السلطات المكسيكية صادقت على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي.
وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح يوم 22 فبراير.
وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.