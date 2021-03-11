المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح «سبوتنيك V»

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الثانية من لقاح (سبوتنيك- V) الروسي المضاد لفيروس كورونا.جدير بالذكر أن الوزير المكسيكي قدم الامتنان لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين على تقديم اللقاح لبلاده.يذكر أن السلطات المكسيكية صادقت على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي.وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح يوم 22 فبراير.وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.