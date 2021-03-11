«استراتيجية السيسي لحماية الوطن» و«الدولة الجديدة» أبرز مقالات كتاب الصحف

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على العديد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري على رأسها احتفالية يوم الشهيد، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها، والإنجازات والمشروعات القومية التي تقام في كافة محافظات مصر.فتحت عنوان "استراتيجية السيسي لحماية الوطن"، أكد الكاتب عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده "طاب صباحكم" أهمية الوقوف أمام ما قاله الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد والندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة.. لتخرج من هذه الكلمات بفلسفة وفكر الدولة المصرية وكيف استوعبت الدرس الذي جرت فصوله على مدار عقد كامل من الزمان.. وبنت استراتيجيتها تحت قيادة سياسية وطنية شريفة أدركت مبكرًا التحديات والتهديدات والمخاطر التي تحدق بالوطن.وسلط توفيق الضوء على كلمة الرئيس السيسي، التي قال خلالها "ليس خافيًا على أحد أن العالم قد شهد خلال العقد الأخير أحداثًا جسامًا غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار، مما أحدث جرحًا غائرًا فى صدر مفهوم الدولة الوطنية من الصعب أن يلتئم أو تعود تلك الدول إلى سابق عهدها في المستقبل القريب.. وكانت تلك المنطقة التي نعيش فيها هي بؤرة كل هذه الأحداث، فاندلعت شرارة التخريب والتدمير.. وانتهكت سيادة تلك الدول.. وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها، وقد فطنت مصر لكل هذه الأحداث والتطورات فبنت سياجًا من القوة والوعى والإدراك.وأكد الكاتب أنه بتحليل كلمات الرئيسي السيسي واستخراج رسائلها المحورية الهامة فإننا سنتوقف عند عدة استنتاجات هامة، منها أن ما حدث فى يناير 2011 لم يكن الهدف منه التغيير ولكن كان التخريب والتدمير وإسقاط الـدولـة الوطنية، وأن المؤامرة قد نجحت في بعض الدول وأصبحت فى الواقع "لا دولة" تنتهك سيادتها.. وقرارها الوطني يتخذه غيرها.. ومـن الصعب أن تعود إلى سابق عهدها فى المستقبل القريب.وأوضح توفيق أن ثاني هذه الاستنتاجات أن حقيقة المؤامرة هي ما تلقته شعوب الدول التى سقطت.. فكانت الأهداف واضحة فى عقول الأعداء.. تدمير وتخريب الدول وإضعافها ونشر الفوضى والانفلات فيها.. لم تكن أهدافًا نبيلة ولكن شيطانية.وعن ثالث هذه الاستنتاجات قال عبدالرازق توفيق، "إنه بناء على ما حدث خالل السنوات التى سبقت الرئيس السيسى.. وقراءة المشهد فى المنطقة.. وما هو قادم خاصة أن مصر واجهت مؤامرة خطيرة.. وكانت على شفا السقوط فى مستنقع الفوضى لوال شرف الرجال ووطنية الأبطال من قواتنا المسلحة الباسلة التي أبت التفريط فى الوطن أو السماح لأعداء بتنفيذ مخططاتهم.وعن رابع الاستنتاجات من كلمات الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد، قال رئيس تحرير "الجمهورية" إن القـدرة الشاملة والمؤثـرة لا تعنى فقط القوة العسكرية بل إزالة كل مظاهر الضعف التى كانت فى العقود الماضية وكان الإصلاح الاقتصادى الناجح فى مصر هو القاعدة التى انطلقت منها أكبر انتعاشة اقتصادية.. خلقت للاقتصاد المصرى الفرص الواعدة.. وجعلت التجربة المصرية ملهمة للكثير من الدول المتطلعة للنمو والتنمية ومحل إشادة وتقدير العالم.. لذلك جـاءت القدرة الاقتصادية محورًا مهمًا فى القدرة الشاملة والمؤثرة.. وهو ما انعكس على تحقيق الكثير من آمال وتطلعات المصريين على طريق توفير الحياة الكريمة.. والخدمات الميسرة والمتوفرة.وفي عموده "صندوق الأفكار"، قال الكاتب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الشهيد بالمفهوم الأشمل"، إن احتفالية "يوم الشهيد"، هذا العام، كانت احتفالية لكل شهداء الوطن، بالمفهوم الأوسع، والأشمل، وقد شملت، إلى جوار أبطال العمليات العسكرية ضد التكفيريين، والإرهابيين، تكريم بعض رموز حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك تكريم شهداء الجيش الأبيض، الذين ضحوا بأنفسهم فى الحرب على كورونا.وأكد سلامة أن الحرب على الإرهاب لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر المجيدة، لأن الإرهاب كان، ولايزال، يستهدف كيان الدولة المصرية، وتقويض أركانها، كما فعل فى سوريا، واليمن، وليبيا، والعراق، والصومال.. مشيرا إلى أن شهداء الحرب على الإرهاب سطروا بدمائهم الزكية ملحمة رائعة فى حب مصر، والحفاظ عليها، والمؤكد أنه لولا تضحياتهم لما كانت مصر بخير، وشعبها فى أمان.وأوضح أننا لن نوافي شهداء الحرب على الإرهاب، حقهم، ولهذا كان تأكيد الرئيس السيسى، خلال الاحتفال، ضرورة الحفاظ على تكريمهم دائما، من خلال الشعب المصرى، لأن دماء الشهداء هى التى حافظت على كيان الدولة المصرية، واستقرارها.ولفت رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" إلى أنه بجانب شهداء القوات المسلحة، كانت اللمسة المصرية الرائعة لتكريم شهداء الجيش الأبيض، سواء من وافتهم المنية، أو ممن أصيبوا خلال معركتهم ضد كورونا، كما حدث مع الطبيب الذى فقد بصره، ومازال يعانى فقدانه.وفي عموده "رحلة" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "التنمية السياحية على قمة اهتمام الدولة"، قال الكاتب جلال دويدار إنه مع مرور الأيام تتواصل وتتعاظم الشواهد على اهتمام القيادة السياسية وبالتالي الحكومة وأجهزتها.. بأمور السياحة، على ضوء هذا الاهتمام.. يزداد إيماني بأن صناعـة الأمل سـوف تشهد الانطلاقة فى النهوض وتحقيق كل الأهداف المرجوة من ورائها. سيحدث ذلك بـعـد زوال غمة الكورونا اللعينة وانعكاساتها المدمرة.. بإذن الله.وأوضح الكاتب أن هـذا الشعور الإيجابي بشأن حـرص الـدولـة على رعاية أنشطتها التنموية وتذليل عقباتها يعكسه ما تقوم به لصالح السياحة، لافتا إلى أن مظاهر هـذا التحرك الإيجابى تتجسد فى الاجتماعات والمتابعات وتقديم المبادرات والمساعدات والتسهيلات إنـهـا تستهدف بذلك تعظيم دور هذه الصناعة الواعدة فى خدمة الاقتصاد الوطنى.وأشار إلى أن الاجتماعات التي يعقدها الرئـيـس السيسي تتوالى مع المسؤولين في الحكومة لبحث ومتابعة الجهود المبذولة لتحقيق ذلك على أكمل وجه، لافتا إلى أنه آخر هـذه الاجتماعات جـرت فـى نهاية الأسبوع المـاضـي بحضور د.مصطفى مدبولى رئيس الـوزراء، حيث طالب الرئيس في هذا الاجتماع بضـرورة أن تتوافق معها جهود التنمية السياحية، ويأتى ذلك إيمانا بأهمية هذه الصناعة اجتماعيا واقتصاديا.ومن جانبه، قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الدولة الجديدة"، إن المتابع لما يجري عـلـى الأرض المصرية طوال الأيام والشهور والسنوات الماضية، منذ عـام 2014 وحتى الآن، لابـد أن يتوقـف بكل الانباه، أمام ما يراه ويلمسه من تسارع مكثف لحركة البناء والإنجاز، القائمة للعديد من المـشـروعـات القومية الضخمة، فى كل مكان مــن أرض الكنانة مـن أسوان جنوبا وحتى الإسكندرية شمالا، ومن سيناء ومدن القناة شرقا وحتى العلمين ومرسى مطروح والسلوم غربا.وأضاف أنه هـذه الظاهرة اللافتة، أصبحت واقعا مستمرا ودائما،...، تعكس بما لا يدع مجالا للشك ما تشهده البلاد مـن جهد متعاظم ومستمر لتغيير الواقع إلى الأفضل، فى إطار خطة متكاملة للتحديث والـتـنمية والتطوير فى جميع المجالات وعلى كل المستويات.ـوأوضح أنه رغم ما يروجه المغرضون والكارهون لمصر وشعبها، من دعاوى الكذب والبهتان والتشكيك، إلا أن عمليات البناء مستمرة دون توقف فى كل مكان، سعيا لإحداث طفرة حقيقية فى التنمية الشاملة، تخرج بمصر من واقعها الحالي، وتنطلق بها عـلى طريق الحداثة والتطور.وأبلغ رد عملى وصادق على هذه الحملات الكاذبة، هى تلك الإنجازات التى تقوم فى كل يوم بطول وعرض الدولة المصرية.