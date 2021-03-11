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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاحيات الصحف تبرز وجه مصر المتغير من أجل واقع أفضل للمصريين

الخميس 11/مارس/2021 - 08:04 ص
الصحف
الصحف
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أكدت صحيفة "الأهرام" أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الثلاثاء، أثناء مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين لقواتنا المسلحة قد حازت إعجاب الكثيرين.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "وجه مصر يتغير"، أن حديث الرئيس السيسي تضمن رسائل كثيرة مفعمة بالأمل والاستبشار، حيث لفت الانتباه، خلال حديثه، عن أن افتتاح العاصمة الجديدة قريبًا سيكون بمنزلة إعلان جمهورية جديدة، نظرًا إلى أن هذا الافتتاح سيكون باكورة افتتاحات متتالية لمدن جديدة أخرى تتوزع على مساحة مصر كلها.
وأشارت "الأهرام" إلى أن نبرة التفاؤل، التي تحدث بها الرئيس، انتقل تأثيرها إلى المصريين كافة، خاصة أنها جاءت في وقت كنا مشغولين فيه كلنا بمتابعة تداعيات جائحة كورونا، فإذا بتصريحات الرئيس السيسى تمثل بردا وسلاما على نفوس المواطنين.
وأضافت أن كلام الرئيس عن جمهورية جديدة حمل الكثير من المعاني، لكن يبرز المعنى الأهم فيها هو أن وجه مصر أخذ في التغير، حيث إن الوطن، خلال سنوات قليلة مقبلة، سيكون أفضل وأجمل وأكثر ازدهارا مما هو عليه الآن، وهذه ليست مجرد أمنيات أو أحلام يقظة، بل إن الواقع على الأرض يؤكدها، حيث لا تخلو محافظة أو مدينة أو قرية من حركة بناء وتنمية وعمران غير خافية على أحد.
ولفتت "الأهرام" إلى التطورات المتسارعة في مشروع تطوير الريف المصري، وقال الرئيس إن هذا المشروع التنموي العملاق سوف يضمن توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن يعيشون في الأرياف.


وأبرزت افتتاحية صحيفة "الجمهورية" أيضًا تصريحات الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، وتحت عنوان "واقع أفضل للمصريين"، حيث أكدت الصحيفة أن ما حققته مصر خلال أقل من سبع سنوات بقيادة الرئيس السيسي من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة اقرب إلى المعجزات من أجل تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.
وأشارت إلى التقارير التي تصدرها كبرى المؤسسات العالمية من شهادات إيجابية في حق الاقتصاد المصري، والتي تشيد بما حققه من معدلات نمو مرتفعة مقارنة باقتصاديات عدد كبير من الدول الكبرى التي حققت نتائج سلبية نتيجة توابع أزمة "كورونا".
ونوهت إلى تقرير وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، والذي أشار إلى تفوق أداء الاقتصاد المصري على العديد من الاقتصاديات المصنفة عالميًا، حيث ارتفع مستى التصنيف لمصر نتيجة إصلاحاتها الاقتصادية والمالية، وقدرتها على سداد الديون بالعملة الأجنبية، والتحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتحويلات الخارجية، وهذا ما يؤكد أن غدًا سيكون أفضل لملايين المصريين في المدن والريف، رغم كل التحديات.

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