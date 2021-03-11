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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضغوط على «المركزى الأوروبى» بسبب العائد على السندات والتضخم

الخميس 11/مارس/2021 - 07:38 ص
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
وكالات
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يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعا دوريا في ظل تزايد الضغوط على المجلس لتكثيف خطته الطارئة لتحفيز الاقتصاد في ظل الارتفاع المفاجئ للعائد على السندات، مما يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض ويهدد تعافي اقتصاد منطقة اليورو في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

ولا يتوقع المحللون أي تغيير في السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي في الوقت الحالي، حيث يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها القياسية المنخفضة، بما في ذلك سعر الفائدة الرئيسية لإعادة التمويل القريب من 0%.

في الوقت نفسه يرى المحللون أن ارتفاع العائد على السندات يمكن أن يدفع البنك الموجود مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية إلى التفكير في زيادة برنامجه لشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) والذي يستهدف خفض تكلفة الاقتراض في النظام المالي لمنطقة اليورو وتعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه من المتوقع أن تعلن كريستين لاجارد رئيسة البنك في مؤتمرها الصحفي التقليدي بعد الاجتماع اليوم تصورات البنك لأداء اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة خلال الشهور المقبلة، عندما تعلن أحدث توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم.

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