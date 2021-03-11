رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هيلتون» تخطط لافتتاح 9 فنادق فى مصر بحلول 2026

الخميس 11/مارس/2021 - 07:46 ص
شركة هيلتون
شركة هيلتون
أمينة ذكى
طباعة
قال مهاب غالى، نائب رئيس شركة هيلتون العالمية لمصر وشمال أفريقيا، إن الشركة تخطط لافتتاح تسعة فنادق أخرى في مصر بحلول عام 2026 لتضيف نحو 1700 غرفة، وفقا لما نقلته صحيفة "فاننشال بوست".

وتابع غالي، وفقًا لوكالة "رويترز": "تمتلك الشركة حاليا 14 فندقا في مصر، وخطتنا التوسعية الجديدة سوف تضيف المزيد من الغرف".

وشهدت السياحة، التي تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، انخفاضًا حادًا بسب جائحة كورونا، حيث انخفض عدد الزائرين إلى 3.5 مليون في عام 2020 من 13.1 مليون في عام 2019.

وسبق لغالي أن صرح لـ"رويترز" في 2017: "إن هيلتون تعتزم زيادة محفظتها الفندقية في مصر إلى 30 فندقًا في غضون 10 سنوات".

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

هزة أرضية تضرب إيران

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة