«هيلتون» تخطط لافتتاح 9 فنادق فى مصر بحلول 2026

قال مهاب غالى، نائب رئيس شركة هيلتون العالمية لمصر وشمال أفريقيا، إن الشركة تخطط لافتتاح تسعة فنادق أخرى في مصر بحلول عام 2026 لتضيف نحو 1700 غرفة، وفقا لما نقلته صحيفة "فاننشال بوست".وتابع غالي، وفقًا لوكالة "رويترز": "تمتلك الشركة حاليا 14 فندقا في مصر، وخطتنا التوسعية الجديدة سوف تضيف المزيد من الغرف".وشهدت السياحة، التي تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، انخفاضًا حادًا بسب جائحة كورونا، حيث انخفض عدد الزائرين إلى 3.5 مليون في عام 2020 من 13.1 مليون في عام 2019.وسبق لغالي أن صرح لـ"رويترز" في 2017: "إن هيلتون تعتزم زيادة محفظتها الفندقية في مصر إلى 30 فندقًا في غضون 10 سنوات".