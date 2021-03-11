ارتفاع أسعار الجملة فى اليابان بنسبة 0.4 % شهريا

أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 0.4% شهريا، وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 0.5% بعد استقرار الأسعار خلال يناير الماضي.في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجها بنسبة 1.6% سنويا خلال يناير الماضي.وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.4% شهريا و0.3% سنويًا، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 4.1% شهريا وتراجعت بنسبة 3.5% سنويا خلال الفترة نفسها.