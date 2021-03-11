اليوم.. تطبيق زيادة جديدة على أسعار الديزل بتركيا

قررت الحكومة التركية، اليوم، تطبيق فرض زيادة جديدة على أسعار الديزل، إذ قررت رفع سعر الديزل بقيمة 22 قرشًا.ووفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي، لن تنعكس تلك الزيادة، المقرر فرضها على سعر الديزل اعتبارًا من اليوم على المضخات وستتحملها ضريبة الاستهلاك الخاصة.يأتي ذلك في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن التركي أن يحضر رغيف الخبز إلى منزله، بسبب صعوبة الحياة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار الاحتياجات اللازمة للمواطن.