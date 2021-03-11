رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث كندى يطالب بمحاربة جماعة الإخوان ومنع ارتداء النقاب

الخميس 11/مارس/2021 - 07:02 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
طباعة
طالب طارق فتاح، الباحث الكندي والصحفي وومؤسس الكونجرس المسلم الكندي، بضرورة أن يتم محاربة جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي في كندا، وذلك في أعقاب تصويت السويسريون الأحد الماضي على حظر ارتداء"النقاب" في الأماكن العامة، وفقا لما نقلته موقع "تورنتو صن" الكندي.

ووفقا لفتاح، فإنه بعد قرار حظر النقاب انضمت سويسرا إلى 18 دولة أخرى قامت إلى حد ما بحظر النقاب، وهي تشمل النمسا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وطاجيكستان وبلغاريا والصين والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو والجابون والمغرب وتونس والجزائر وأوزبكستان وسريلانكا ولاتفيا وسويسرا وهولندا.

وتابع فتاح: "لماذا يخاف الكنديون من التحدث علانية ضد رمز للكراهية ضد الغرب والتباهي بأجندة الإخوان المسلمين في مجتمعنا"، وتابع فتاح: "لايوجد في القرأن الكريم أية واحدة تدل على ضرورة ارتداء المرأة للنقاب".

واستشهد فتاح بما كتبته الكاتبة الكندية فرزانا حسن، عندما طالبت بمنع ارتداء النقاب، كاشفة الخدع التي تسوقها جماعة الإسلام السياسي لإقناع المرأة بارتداء النقاب.

وتابع فتاح: "لقد حثت النائبة الألمانية المسلمة إلكين ديليجوز من قبل النساء المسلمات الألمانيات بخلع النقاب، ومع ذلك هنا في كندا، لم تدل أي نائبة مسلمة بأي تصريحات مماثلة".

واستشهد فتاح بخطبة لواحد من أشهر رجال الدين الإسلامي في استراليا وهو الشيخ تاج الدين الهلالي حيث قال الهلالي في خطب سابقة له: "إذا صادفت جريمة اغتصاب، كنت سأقوم بتأديب الرجل وأمر باعتقال المرأة وسجنها بسبب الحياة".

عند سؤاله عن سبب قيامه بذلك، قال الشيخ الهلالي: "لأنها لو لم تترك جسدها مكشوفًا،لما حدث مع ماحدث، وأنت إذا أخذت لحمًا مكشوفًا ووضعته في الشارع، على الرصيف، في حديقة أو حديقة أو في الفناء الخلفي بدون غطاء وتأكله القطط، هل هذا خطأ القطة أم اللحم المكشوف؟ اللحم المكشوف هو المشكلة".


موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

بوابة الحكومة المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الصور

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-3-2021

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

هزة أرضية تضرب إيران

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة