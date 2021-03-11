باحث كندى يطالب بمحاربة جماعة الإخوان ومنع ارتداء النقاب

طالب طارق فتاح، الباحث الكندي والصحفي وومؤسس الكونجرس المسلم الكندي، بضرورة أن يتم محاربة جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي في كندا، وذلك في أعقاب تصويت السويسريون الأحد الماضي على حظر ارتداء"النقاب" في الأماكن العامة، وفقا لما نقلته موقع "تورنتو صن" الكندي.ووفقا لفتاح، فإنه بعد قرار حظر النقاب انضمت سويسرا إلى 18 دولة أخرى قامت إلى حد ما بحظر النقاب، وهي تشمل النمسا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وطاجيكستان وبلغاريا والصين والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو والجابون والمغرب وتونس والجزائر وأوزبكستان وسريلانكا ولاتفيا وسويسرا وهولندا.وتابع فتاح: "لماذا يخاف الكنديون من التحدث علانية ضد رمز للكراهية ضد الغرب والتباهي بأجندة الإخوان المسلمين في مجتمعنا"، وتابع فتاح: "لايوجد في القرأن الكريم أية واحدة تدل على ضرورة ارتداء المرأة للنقاب".واستشهد فتاح بما كتبته الكاتبة الكندية فرزانا حسن، عندما طالبت بمنع ارتداء النقاب، كاشفة الخدع التي تسوقها جماعة الإسلام السياسي لإقناع المرأة بارتداء النقاب.وتابع فتاح: "لقد حثت النائبة الألمانية المسلمة إلكين ديليجوز من قبل النساء المسلمات الألمانيات بخلع النقاب، ومع ذلك هنا في كندا، لم تدل أي نائبة مسلمة بأي تصريحات مماثلة".واستشهد فتاح بخطبة لواحد من أشهر رجال الدين الإسلامي في استراليا وهو الشيخ تاج الدين الهلالي حيث قال الهلالي في خطب سابقة له: "إذا صادفت جريمة اغتصاب، كنت سأقوم بتأديب الرجل وأمر باعتقال المرأة وسجنها بسبب الحياة".عند سؤاله عن سبب قيامه بذلك، قال الشيخ الهلالي: "لأنها لو لم تترك جسدها مكشوفًا،لما حدث مع ماحدث، وأنت إذا أخذت لحمًا مكشوفًا ووضعته في الشارع، على الرصيف، في حديقة أو حديقة أو في الفناء الخلفي بدون غطاء وتأكله القطط، هل هذا خطأ القطة أم اللحم المكشوف؟ اللحم المكشوف هو المشكلة".