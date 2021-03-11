هجوم حاد على الرئيس البرازيلى بسبب تفشى كورونا

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وجه انتقادات حادة للرئيس الحالي جايير بولسونارو، أمس الأربعاء، بسبب طريقة معالجة الأخير لجائحة كوفيد-19 وأزمات أخرى.واتهم دا سيلفا حكومة جايير بولسونارو بالإخفاق في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب بإصابة الملايين ووفاة أكثر من ربع مليون شخص، بالإضافة إلى تسببها بازمات اقتصادية.وتجنب دا سيلفا، الزعيم اليساري الذي حكم بين عامي 2003 و2010، إعطاء تلميحات حول ما إذا كان سيترشح مرة أخرى للرئاسة العام المقبل، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.متحدثا لأول مرة منذ أن ألغى قاض عقوبتيه يوم الاثنين، قال دا لولا إنه يجب منع إعادة انتخاب بولسونارو، لكنه أضاف أن اختيار مرشح حزب العمال سيأتي فقط "في الوقت المناسب".لكن لولاد دا سيلفا، البالغ من العمر 75 عاما، لم يخرج نفسه من مجموعة المرشحين المحتملين.وقال في مؤتمر صحفي في نقابة عمال المعادن التي كان يرأسها ذات مرة في ساو برناردو دو كامبو، خارج ساو باولو "لا تخشوني"، مطالبا بضرورة استئناف الحوار السياسي بالرغم من الانقسامات البرازيليةوأضاف، هذا البلد ليس لديه حكومة، وهذا البلد لا يهتم بالاقتصاد، وخلق فرص عمل، والأجور، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم، والشباب.