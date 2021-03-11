أمريكا تدرج جماعتين فى الكونغو وموزمبيق على قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الخارحية الأمريكية، اليوم الخميس، جماعتين إرهابيتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بسبب اتهامات بصلتهما بتنظيم داعش الارهابية.ويمنع التصنيف سفر أعضاء الجماعتين إلى الولايات المتحدة ويجمد أي أصول لهم هناك، كما يحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات تجارية معهم ويجرم تقديم الدعم للجماعتين.وبدأ جيش الكونجو في أواخر 2019 حملة ضد جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينيات.