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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 06:46 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشرة من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90018 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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