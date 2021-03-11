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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفنان جمال سليمان ضيف «البيت السورى» حصريا على قناة «الشمس»

الخميس 11/مارس/2021 - 02:44 ص
جمال سليمان
جمال سليمان
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يستضيف برنامج "البيت السوري" الفنان جمال سليمان في لقاء خاص، يتحدث عن ذكريات الطفولة والصبا والتراث السوري والعادات والتقاليد التي تأثر بها، كما يحكي "سليمان" عن أول قصة حب له، كانت سبب دخوله مجال التمثيل من أجل لفت انتباه الفتاة التي أحبها، وكان من الصعب أن يخبرها بحقيقة مشاعره آن ذاك، ويتحدث عن أهم أدواره في المسلسلات السورية والمصرية التي شارك فيها، كما يتطرق للحديث عن ارتباطه بشخصية الرجل الصعيدي وماهي السمات التي يحملها من طبيعة الصعيد والتي يعتز بها.

"البيت السوري" برنامج اجتماعي يذاع أولى حلقاته في الثانية عشر ظهرا من كل خميس على قناة "الشمس" من تقديم "نائلة وجوليا"، يتناول البرنامج العادات والتقاليد، وخاصة الفلكلور السوري، كما يستضيف شخصيات مصرية وعربية في مجالات مختلفة، ويهتم بالدرجة الأولى بقصص نجاح السوريين في مصر.

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