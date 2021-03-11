محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت من السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق بني غالب التابعة لمركز أسيوط وانفجار جميع الأسطوانات بالسيارة دون أية إصابات أو خسائر بشرية.كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاحاز وانفجار جميع محتوياتها بطريق بني غالب بمركز أسيوط.وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم وعمل كردون أمني حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار وتم الإطفاء والتبريد دون أية خسائر أو إصابات بشرية وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية، حيث تواجد في مكان الحادث المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ورئيس مركز أسيوط ونوابه وقوات الحماية المدنية والإسعاف.كما أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حماية أرواح المواطنين.