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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سليمان العطار.. بين الإبداع النقدى والأدبى بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

الخميس 11/مارس/2021 - 02:01 ص
سليمان العطار
سليمان العطار
نضال ممدوح
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري٬ ندوة بعنوان "سليمان العطار.. بين الإبداع النقدي والإبداع الأدبي"٬ وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي الندوة في إطار الاحتفاء بدور العالم الجليل الراحل في الذكرى الأولى لرحيله، وينظمها مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها عدد من محبي وتلامذة الراحل الكريم من بينهم: دكتورة غادة كمال سويلم٬ ومداخلة بعنوان "الفكر النقدي في دراسات العطار الأدبية"، ودكتور حسين حمودة٬ وكلمة بعنوان "سليمان العطار الراحل المقيم" (شهادة)، ومحمود عبد الغفار٬ وكلمة بعنوان "رؤية لمشروع سليمان العطار في دراسة تاريخ الأدب العربي".

كما تشرك أيضًا دكتورة عزة شبل محمد٬ وتتحدث عن "بنى التناص في أحلام العطار" (قراءة أسلوبية)، ودكتورة سحر محمد فتحي٬ ومداخلة بعنوان "ملامح مبكرة لمنهجية العطار النقدية"، ويدير الندوة دكتور سامي سليمان.

ويصاحب الندوة بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على الفيسبوك.

وسليمان العطار واحد من أبرز رموز الترجمة في مصر والعالم العربي٬ فهو من أوائل من ترجموا روايات الكولومبي جابرييل جارثيا ماركيز، وقد ترجم رائعته مائة عام من العزلة قبل حصوله على جائزة نوبل في الآداب عام 1982.

ومن أهم ترجماته: مقدمة في تاريخ الأدب العربي، دراسة في بنية العقل العربي٬ الموتيف في الأدب الشعبي والفردي.. نحو منهجية جديدة٬ نور عين الصقر قناص حرب الاستنزاف، حضارة الإسلام إسبانيا.. دراسة تاريخية٬ ومغامرات دون كيشوت.

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