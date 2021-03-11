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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل للفنان محمود الإدفاوى وفرقة الكف الأسوانى بمسرح الضمة

الخميس 11/مارس/2021 - 01:44 ص
فرقة الكف الأسوانى
فرقة الكف الأسوانى
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة مسرح الضمة٬ التابع لمركز المصطبة بعابدين٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا جديدًا تحييه فرقة "الكف الأسواني" بقيادة المطرب محمود الإدفاوي٬ بمصاحبة راقصين الكف والإيقاعات الجنوبية.

وانضمت فرقة الكف الأسواني إلى فرق مركز المصطبة لإحياء فن مصري قديم هو فن "الكف الصعيدي" الذي يعود إلى أيام الفراعنة حيث وجدت الكثير من النقوش على جدران المعابد والمقابر، خصوصا مقابر العساسية في البر الغربي لمدينة الاقصر.

وحول جذور فن الكف الصعيدي يوضح رئيس الفرقة الفنان محمود الإدفاوي فنان الكف الشعبى الأسوانى، حيث بدأ مشواره الفنى منذ الصغر٬ وبدأ ينمى هوايته الفنية، أن فن الكف من أصعب الفنون الشعبية ويعتمد على الارتجال والإبداع فى نفس الوقت.

وهو عبارة عن مجموعة من الشباب يقفون أمام الفنان ويلقون علي مقطع الأغنية وهى تسمى خانة (جزء من موال مربع) ويبدأ الفنان بالغناء عليها ويلزم الغناء على الخانة وموضوعها بقوافى وأوزان شعرية مضبوطة بمصاحبة ضارب الدف. يجلسون على أريكة أو أكثر من حولهم المساند، ثم يأتي الكفافة ليقفوا صفا بالتوازي في مواجهة المطربين.

وسبب هذه التسمية أنهم يستخدمون كف اليد فقط في ضبط الإيقاعات. ويبدأ المغني الصلاة على النبي، ثم يتبعها بمواويل تصف أحوال بيئته وأحوال العاشقين، بعدها يشرع الكفافة في ارتجال خانة وهم يصفقون، والتصفيقة تحدد سرعة الايقاع ويبدأ ضاربوا الدف اللعب مع ايقاع التصفيقة، ويتمايل الكفافة في حركة واحدة متبعين قائد الصف وهو يكون أمهرهم في الرقص.

وفن الكف يشمل جميع المواضيع الاجتماعية فى الحياة وبدأ الفنان محمود الإدفاوى وهو من أصول أسوانية من مركز أدفو٬ جعفرى النسب ويحاول نشر فن الكف الأسوانى بين عامة الناس٬ وليس أسوان فقط بل العالم أيضا.

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