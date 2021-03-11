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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اشتعلت منذ قليل النيران في سيارة محملة باسطوانات البوتاحاز مما ادي انفجار الاسطوانات وجاري السيطرة علي الحريق من قبل رجال الحماية المدنية بأسيوط

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

الخميس 11/مارس/2021 - 01:55 ص
اشتعال النيران فى
اشتعال النيران فى سيارة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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اشتعلت النيران، منذ قليل، في سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط، مما أدى إلى انفجار الأسطوانات، وجارٍ السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية.

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز ناحية مزرعة الأسمنت مما أدى إلى انفجار الأسطوانات.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة ورئاسة مركز ومدينة أسيوط إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران في سيارة كانت محملة بكميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز مما أدى إلى انفجار الأسطوانات ناحية مزرعة أسمنت أسيوط بطريق المطار، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجارٍ محاولة السيطرة على الحريق وحصر الخسائر.

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