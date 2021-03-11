اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

اشتعلت النيران، منذ قليل، في سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط، مما أدى إلى انفجار الأسطوانات، وجارٍ السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية.كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز ناحية مزرعة الأسمنت مما أدى إلى انفجار الأسطوانات.وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة ورئاسة مركز ومدينة أسيوط إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران في سيارة كانت محملة بكميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز مما أدى إلى انفجار الأسطوانات ناحية مزرعة أسمنت أسيوط بطريق المطار، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجارٍ محاولة السيطرة على الحريق وحصر الخسائر.