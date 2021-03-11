صدور النسخة العربية لكتاب «كيف تقودنا الأرقام وتضللنا»

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لكتاب "كيف تقودنا الأرقام وتضللنا"٬ من تأليف الباحثة سان بلو٬ وترجمة نور العيون حامد.يدور موضوع الكتاب حول دور الأرقام في حياتنا المعاصرة، ويستند في مضمونه على دراسة قامت بها الدكتورة سان بلو الاختصاصية في علم الاقتصاد القياسي٬ وارتكزت فيها على تقنية المقابلة لعشرة فئات من سكان بلدة "تاريخا" البوليفية حول تباين السعادة والدخل المادّي وتوصلت خلالها إلى نتائج مهمة يعرضها الكتاب.ويَعتبرُ الكتاب الأكثر مبيعًا على الإطلاق "كيف تقودنا الأرقام وتضللنا" أن الأرقام تفرض علينا الإيقاع الذي يجب أن نعيش وفقه. فالأرقام تخبرنا عن أدائنا في المدرسة، وكم يبلغ وزننا، وتطلعنا على نتائج الانتخابات، ومن خلالها نعرف حالة الاقتصاد.ولكن على الرغم من ذلك لا تبدو الأرقام موضوعية بالطريقة التي تبدو عليها، فخلف كل رقم قصة، وغالبًا ما يستخدم السياسيون والشركات ووسائل الإعلام الأرقام لتحقيق غايات معينة. وبهذا المعنى فإن كل الأشخاص على تماس مع الأرقام حتى أولئك الذين لا يعتقدون ذلك.