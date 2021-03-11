مناقشة كتاب «الانتقال إلى الديمقراطية» بجزويت الإسكندرية

تعقد في السادسة والنصف من مساء الإثنين 15 مارس الجاري٬ بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "الانتقال إلى الديمقراطية" للدكتور علي الدين هلال. ويناقش الكتاب الباحث السياسي محمد سامي، يعقب ذلك مناقشات ومداخلات القراء والحضور.حصل الدكتور علي الدين هلال على الدكتوراه في العلوم السياسية في عام 1973 من جامعة ماك جيل بكندا، تدرج في السلم الأكاديمي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حتى بلغ درجة الأستاذية منذ 1983، عمل أستاذا زائرا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كالجاري بكندا، وجامعتي لوس أنجلوس، وبرنستون بالولايات المتحدة.شغل في مصر عدة مناصب منها: وزير الشباب 1999-2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 1994-1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عضو المجلس الأعلى للثقافة بمصر، عضو مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية ببيروت، رئيس تحرير مجلة شئون عربية معاصرة، التي تصدر عن دار نشر جامعة كاليفورنيا.له عشرات الكتب والأبحاث أهمها: النظام السياسي المصري بين أرث الماضي وتحديات المستقبل 2010، العهد البرلماني في مصر 2011، الصراع من أجل بناء نظام سياسي جديد 2013، عودة الدولة 2015، السياسة المقارنة من السلوكية إلى العولمة 2015، الدول الكبرى والوحدة العربية 2017، الانتقال إلى الديمقراطية 2019.ومن مقدمة كتاب "الانتقال إلى الديمقراطية": مع التطورات السياسية في الثلث الأخير من القرن العشرين، حيث سقطت أغلب النظم السلطوية وتأسست نظم ديمقراطية، فيما أطلق عليه الموجة الديمقراطية الثالثة، وظهر مجال بحثي جديد في حقل السياسة المقارنة باسم دراسات الانتقال إلى الديمقراطية.يتناول هذا الكتاب أربع قضايا رئيسية: ديناميات أزمة النظم السلطوية وأنماط التفاعلات التي تؤدي إلى سقوطها، تحديات تأسيس النظام الديمقراطي مثل دستور وقوانين جديدة، تعزيز النظام الديمقراطي، حدود الانتقال إلى النظم الديمقراطية بأشكالها، يقدم الكتاب دراسة مقارنة لدائرة عريضة من تجارب الدول التي مرت بعملية الانتقال إلى الديمقراطية، وماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟.