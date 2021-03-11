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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

توقيع كتاب «فن كتابة السيناريو» بجزويت القاهرة.. الجمعة

الخميس 11/مارس/2021 - 01:27 ص
وليد سيف
وليد سيف
نضال ممدوح
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تنظم مؤسسة مجاز الثقافية٬ في السادسة من مساء الجمعة الموافق 19 مارس الجاري٬ حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها٬ كتاب "فن كتابة السيناريو النظرية والتطبيق" للدكتور وليد سيف وذلك بجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة.

ويناقش الكتاب كل من: الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي٬ والسيناريست الكبير ناصرعبدالرحمن وتدير اللقاء المذيعة دينا قنديل.

وفي تقديمه للكتاب يقول سيف: "يتضمن هذا الكتاب خلاصة قراءاتى فى مجال السيناريو والدراما وكذلك محاضراتى التى ألقيتها كأستاذ وخبير أو حضرتها كدارس فى جامعات وأكاديميات مصرية وعربية وروسية، وهو فى جانب منه أيضا دراسة عن نظريات وأصول كتابة السيناريو مع التطبيق على نماذج استرشاد بأفلام عالمية ومصرية معروفة، كما يعرض لتجربتى العملية فى مجال السيناريو فى كتابة 20 فيلم سينمائى روائى طويل فضلا عن أعمالى فى مجال الفيلم القصير".

وأضاف: "يشمل الكتاب أيضا تجارب أساتذتى وزملائى التى حضرتها عن قرب كمشارك أو مستشار فى الكتابة أو ناقد وباحث، وهو يضم أيضا شهادات صريحة وكاملة وغير منقوصة عن أسماء معروفة ومحددة عملت معها وشاركتها الكتابة، موضحا من خلالها كيفية الكتابة المنفردة أو المشتركة أو من خلال ورش للكتابة وموضحا جوانبها السلبية والإيجابية".

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