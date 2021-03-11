تونس تعلن زيادة أسعار الوقود بداية من اليوم

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، مساء الأربعاء، أنه سيتم، بداية من فجر اليوم الخميس، زيادة أسعار الوقود في البلاد.وأشارت الوزارة التونسية، في بيان على الصحفة الرسمية، إلى أن تلك الزيادة تأتي تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر مارس 2021.يذكر أن وزارة الصناعة التونسية كانت قد أقرت، على إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار بتاريخ 4 فبراير الماضي، زيادة في أسعار الوقود في البلاد.