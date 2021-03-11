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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكى يعين القاضى ميريك غارلاند وزيرا للعدل

الخميس 11/مارس/2021 - 01:22 ص
الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي
وكالات
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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة على تأكيد تعيين القاضي ميريك غارلاند (68 عاما) وزيرا للعدل، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التطرف الداخلي.

وحصل مرشح الرئيس جو بايدن، قاضي الاستئناف الفيدرالي، على دعم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي لعب دورا رئيسيا في حرمانه من الحصول على مكان في المحكمة العليا عام 2016.

وحصل غارلاند على صوت 70 داعما مقابل 30 صوتا رافضا لتعيينه، وقد حصل على دعم 20 من الجمهوريين الخمسين في المجلس بما في ذلك ماكونيل ورئيس اللجنة القضائية السابق ليندسي غراهام وتشاك غراسلي.

وقال ماكونيل قبل التصويت: "أنا أصوت لتأكيد تعيين القاضي غارلاند بسبب سمعته الطويلة كخبير قانوني. ووجهة نظره من يسار الوسط كانت ضمن التيار القانوني السائد".

وكان غارلاند حصل قبل أيام على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل بمجلس الشيوخ. وحاز خلال جلسة التصويت على تأييد 15 سناتورا مقابل 7، جميعهم جمهوريون، صوتوا ضده.

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