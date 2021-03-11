هزة أرضية تضرب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر منطقة فردوس في محافظة خراسان، جنوب شرق إيران.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، بأن الهزة وقعت الساعة 12:00 منتصف الليل (بحسب التوقيت المحلي للبلاد)، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن خسائر محتملة جراء الهزة الأرضية.