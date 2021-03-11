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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«وصلة سماع» يحتفل بالإسراء والمعراج بساقية الصاوى.. الليلة

الخميس 11/مارس/2021 - 01:19 ص
حفلًا للإنشاد الديني
حفلًا للإنشاد الديني
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة النهر التابعة لساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا للإنشاد الديني٬ والذي تحييه فرقة "وصلة سماع"٬ وذلك احتفالا بليلة الإسراء والمعراج.

وفريق وصلة سماع فريق إنشادى تميز بتقديمه للإنشاد بسلاسة وتمكن موسيقى وصوتى والمزج بين الموسيقى الغربية فى الإنشاد والموسيقى الشرقية أيضا.

تُنشد "وصلة سماع" باقة من الابتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي، بالإضافة لأعمالهم الخاصة منها: إلى رحاب النبي٬ الغزالة٬ اللي يحبه رسول الله٬ نسمات هواك٬ مدد يا نبي٬ يا صلاة الزين٬ حدث عن الفضلي٬ إن جبرتم كسر قلبي٬ وحياة جمال النبي٬ المسك فاح٬ بسم الله ذي الجلال مفتاح باب الوصال٬ ابتهال الصلاة على النبي وغيرها.

ويتكون فريق "وصلة سماع" من مجموعة من منشدين يقومون بأداء عدد من الأناشيد والابتهالات بشكل احترافى، وقام الفريق بإحياء عدد من الأمسيات والاحتفالات الدينية، البعض منها كان بساقية الصاوى مثل الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وندوة بعنوان سلسلة الطريق والاحتفال بالعام الهجرى، كما سبق لهم أيضًا إحياء الحفلات بالعديد من المؤسسات التعليمية مثل المدرسة البريطانية.

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