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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تهدد بإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان بهونج كونج

الخميس 11/مارس/2021 - 01:02 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج.

وأضاف بلينكن في جلسة استماع بمجلس النواب: "نحن بحاجة لمواصلة متابعة العقوبات، على سبيل المثال، ضد المسئولين عن ارتكاب أعمال قمعية في هونج كونج".

ووجهت الشرطة في هونج كونج الشهر الماضي، اتهامات لعشرات المعارضين بـ "التخريب"، في أوسع استخدام حتى الآن لقانون الأمن القومي الجديد.

وأفادت الشرطة بأن 47 شخصا اتهموا بـ "التآمر لارتكاب عمل تخريبي"، إحدى الجرائم التي يشملها قانون الأمن القومي الذي أقر العام الماضي، بعد احتجاجات هزت المدينة لأشهر في العام 2019.

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