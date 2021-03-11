واشنطن تهدد بإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان بهونج كونج

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج.وأضاف بلينكن في جلسة استماع بمجلس النواب: "نحن بحاجة لمواصلة متابعة العقوبات، على سبيل المثال، ضد المسئولين عن ارتكاب أعمال قمعية في هونج كونج".ووجهت الشرطة في هونج كونج الشهر الماضي، اتهامات لعشرات المعارضين بـ "التخريب"، في أوسع استخدام حتى الآن لقانون الأمن القومي الجديد.وأفادت الشرطة بأن 47 شخصا اتهموا بـ "التآمر لارتكاب عمل تخريبي"، إحدى الجرائم التي يشملها قانون الأمن القومي الذي أقر العام الماضي، بعد احتجاجات هزت المدينة لأشهر في العام 2019.