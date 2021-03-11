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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة تعتزم زيادة الدعم لأوكرانيا

الخميس 11/مارس/2021 - 01:00 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة الدعم لأوكرانيا في مجالات الاقتصاد والأمن وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومحاربة الفساد.

وقال بلينكن، خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب، الأربعاء: "نحن ندعم أوكرانيا بحزم ونعتزم زيادة هذا الدعم سواء في مجال الاقتصاد والأمن، أو في ما يخص جهودها لتعزيز الديمقراطية في البلاد".

وأشار إلى أن أوكرانيا تضطر "لمواجهة العدوان من الخارج"، على حد زعمه، وفي الوقت ذاته "معالجة القضايا الداخلية، بما فيها الفساد"، مؤكدا أن الإدارة الجديدة تسعى للعمل "على كل هذه الاتجاهات" في ما يتعلق بأوكرانيا.

وجدد بلينكن التأكيد على الموقف الأمريكي الرافض للاعتراف بانضمام القرم إلى روسيا.

يذكر أن واشنطن كانت تتهم روسيا بالتدخل في الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014، وفرضت عقوبات على موسكو. ورفضت روسيا تلك الاتهامات، مشيرة إلى عدم وجود أي أساس لها من الصحة.

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