فريق علمى ينجح فى تطوير تكنولوجيا تهدف للاكتشاف أمراض العيون

نجح فريق علمي مكون من مهندسين طبيين وميكانيكيين وكيميائيين بالتعاون مع أطباء في جامعة "بريدو" بولاية "أنديانا" من تطوير تكنولوجيا جديدة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض العيون، بما في ذلك الجلوكوما "المياة الزرقاء"، عن طريق استخدام العدسات اللاصقة في مجال الطب الحيوي.ويأمل الباحثون أنت تصبح العدسات اللاصقة المطورة بفضل التقنية التكنولوجية الجديدة جاهزة قريبًا للتجارب السريرية.وقال "تشى هوان لي"، الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة "بوردو"، في سياق الدراسة التي نشرت في عدد مارس من مجلة (نيتشر كوميونيكيشنز) الطبية، إن التكنولوجيا الجديدة توفر مراقبة طبية أكثر دقة للحالة الصحية للمرضى.وأضاف "بيت كولباوم"، مدير مركز بوريش لأبحاث العيون، وأستاذ قياس البصر في جامعة "إنديانا": "ستسمح هذه التقنية للأطباء والعلماء بفهم نشاط الشبكية التلقائي بشكل أفضل مع تحسين الدقة والموثوقية وراحة المستخدم.. التجارب السريرية الرائدة".