الليلة.. حفل للفرقة القومية للفنون الشعبية بقبة الغورى

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا جديدًا٬ والذي تحييه الفرقة القومية للفنون الشعبية - التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.ويتضمن الحفل باقة من أجمل وأروع التابلوهات الراقصة التي قدمتها الفرقة عبر تاريخها الفني الطويل٬ وما استحدثته من رقصات أخرى، بالإضافة إلى العروض الراقصة التى تعيش فى وجدان الشعب المصرى والعربى منها: الموشح، العصايا٬ أم الخلول، البمبوطية، فتوات قبلى، التنورة، الحصان٬ الأغانى، الغوزاى، الحجالة٬ الدبكة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى يعشقها محبو وعشاق فن الفنون الشعبية.وتتبنى الفرقة فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية من خلال تقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية في أبهى صورها منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي، وغيرها.وتأسست الفرقة القومية للفنون الشعبية عام 1960 بقرار من وزير الثقافة وقتها دكتور ثروت عكاشة٬ كأول فرقة حكومية وتولى قيادتها الفنان أحمد سعد الدين.واستعانت الفرقة فى بدايتها بمجموعة من خبراء الفن الشعبى بالاتحاد السوفيتى فى مجالات الرقص والموسيقى٬ وضمت الفرقة منذ بدايتها أعضاء من خريجى الجماعات المصرية والمعاهد الفنية.تتلخص فلسفة الفرقة القومية للفنون الراقصة الشعبية٬ فى تأصيل كافة الرقصات الشعبية بتعبيرتها الحركية وملابسها وأكسيسوارتها من بيئتها الأصلية. تعتمد الفرقة حاليا على الخبرة المصرية من خلال مصممين على مستوى عال من الدراسة والخبرة.ويُعد من أشهر روادها مُصمم الرقصات المخرج كمال نعيم، والفنان حسن خليل، كان الهدف من إنشائها التأصيل لكافة الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها واكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله الى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته.