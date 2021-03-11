وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو

توفي رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو، أمس الأربعاء، عن عمر 56 عاما في مستشفى بألمانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مقربة.وعانى باكايوكو من حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة، وتم نقله في حالة خطيرة إلى مؤسسة صحية في فرايبورغ بألمانيا صباح 6 مارس للخضوع للعلاج، قبل أن يتوفى الأربعاء.وشغل باكايوكو منصب رئيس وزراء ساحل العاج من يوليو 2020 وحتى اليوم.