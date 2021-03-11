موقع صدى ذاكرة القصة المصرية يناقش «أوراق عبد الرحمن جميل».. اليوم

يستضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية الكاتب والقاص محمد علام؛ لمناقشة قصته "أوراق عبدالرحمن جميل"، ويناقشه فيها الكاتب الروائي محمد صالح البحر، والكاتبة الروائية اليمنية شذا الخطيب، والكاتب الروائي بيتر مهران، والناقد الأكاديمي مصطفى الضبع، ويدير المناقشة الناقد والروائي سيد الوكيل، وذلك في الـ7 مساء الخميس الموافق 11 مارس.جدير بالإشارة أن القاص محمد علام صدرت مجموعته القصصية الأولى "البنت التي تغتال الحكايات" عام 2016م، وترجمت بعض قصصه إلى الإنجليزية والفرنسية، وحصل على جائزة نادي القصة 2012م، وجائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات 2014م، وجائزة ربيع مفتاح الأدبية 2016م، وتصدر خلال أيام مجموعته القصصية "نهايات صغيرة".