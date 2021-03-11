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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أكثر من 500 كائن حى مهدد بالانقراض بسبب حرائق أستراليا

الخميس 11/مارس/2021 - 03:33 ص
حرائق أستراليا
حرائق أستراليا
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أشار عدد من خبراء البيئة إلى أن أكثر من خمسمائة نوع من الكائنات الحية وتشمل النباتات والحيوانات تواجه خطر الانقراض بسبب الحرائق التي اندلعت في جنوب شرق أستراليا أواخر صيف عام 2019.

وقال الخبراء، في تقرير نشرته مجلة (نيتشر كلايمت تشينج) إن الحرائق قضت على 20% من مساحة الغابات في استراليا، وأسفرت عن هلاك ما يقرب من 330 ألف حيوان من الكوالا، فضلا عن أنواع أخرى من الحيوانات الفقارية واللافقارية والنباتات النادرة.

وذكر البيان أن الحرائق أدت إلى القضاء على حوالي 29 نوع من الكائنات الزاحفة مثل الخنافس والعناكب والسلطعون وجراد البحر، وعشرات الحيوانات النادرة، الأمر الذي دفع علماء أستراليون إلى تضمين هذه الأنواع ضمن القائمة الحمراء المعدة من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على المحميات الطبيعة، فضلًا عن القضاء على نسبة تصل من بين 25 إلى 100 بالمائة من مواطن نمو 257 نوع من النباتات والتي من الصعب نموها بسرعة مع تكرار حدوث الحرائق على فترات متقاربة وأصبحت حتما مهددة بالانقراض.

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