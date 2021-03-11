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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المرأة والمجتمع المدنى» بصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى.. الإثنين

الخميس 11/مارس/2021 - 12:47 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية الثقافى
نضال ممدوح
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تنظم الإدارة العامة للنشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون الإسكندرية٬ تحت عنوان "المرأة والمجتمع المدني"، وذلك بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة٬

ويقام الصالون على خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية٬ وذلك في السابعة من مساء الإثنين الموافق 15 مارس الجاري.

ويشارك في الأمسية كل من: الفنانة القديرة سمير عبد العزيز ــ عضو مجلس الشيوخ٬ د. راندة البسطويسي ــ رئيسة مؤسسة وسيلة للخير. د. ماجدة الشاذلي ــ مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالأسكندرية ــ والمهندسة علا محيلية ــ عضو المجلس القومي للمرأة ورئيسة جمعية الصرح. ويدير اللقاء الإعلامي جمال الشاعر.

هذا وتتخلل فقرات الصالون٬ فقرة فنية موسيقية بمشاركة: تخت شرقي٬ نجوم فرقة دار أوبرا الأسكندرية٬ بقيادة المايسترو د. علي الخبيري٬ وصوليست غناء شروق شريف.

ويتناول الصالون الحديث والنقاش حول كما متطلبات العمل على الأرض من خلال مؤسسات المجتمع المدني٬ ودور السيدات الرائدات في المناطق المختلفة ومحاولة الدفع بهن٬ لضمان تمثيل المرأة حقوق المرأة والتعبير عن مشكلاتها واحتياجاتها بشكل سليم.

ويتوج هذا العمل من خلال تشجيع وتنمية القيم والسلوكيات التي تعزز حقوق المرأة في المجتمع وذلك من خلال التواصل مع وسائل الإعلام والتدريب، أي إحداث عملية تغيير في السلوك تجاه قضايا معينة، ويعني ذلك التعريف بالتطور التاريخي لحقوق المرأة، والتعريف بالمواثيق الدولية العامة والدستورية لحماية حقوق المرأة.

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