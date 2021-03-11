رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الموريتانى يطالب بدعم أممى للقوة العسكرية للساحل الأفريقى

الخميس 11/مارس/2021 - 12:43 ص
حنانه ولد سيدي
حنانه ولد سيدي
أ ش أ
طباعة
دعا وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي إلى دعم أممي للقوة العسكرية للساحل الإفريقي.

جاء ذلك في كلمة لولد سيدي، خلال مشاركته مساء الأربعاء عبر تقنية الفيديو- كونفرانس في أعمال اجتماع التحالف من أجل الساحل الذي شاركت فيه سبعة عشر دولة إلى جانب دول الساحل الأفريقي.

وقال وزير الدفاع الموريتاني إن القوة المشتركة ينبغي أن تستفيد من تمويل مناسب ودائم في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمساعدتها في مواجهة التحديات المتنوعة.

وأشاد ولد سيدي، خلال كلمته التي بثتها وزارة الدفاع الموريتانية، بالدعم العملياتي الذي تقدمه قوة برخان الفرنسية للقوة التي تضم جيوش مالي والنيجر واتشاد وبوركينافاصو بالاضافة الى موريتانيا.

وتناول هذا اللقاء الوضعية الأمنية والعمليات العسكرية في محيط المجموعة والشراكة العملياتية بين الجيوش الوطنية والقوة المشتركة وتوحيد الجهود من أجل توفير الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب دول مجموعة الخمس بالساحل.

واستعرض أهم الانجازات التي تحققت خلال الرئاسة الموريتانية لمجموعة الخمس بالساحل والتي توجت بنجاحات كبيرة، مشيرا إلى أن هذه النجاحات تظل دون مستوى الآمال نظرا لحجم التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأضاف الوزير الموريتاني الذي تولى سابقا قيادة القوة العسكرية المشتركة للساحل الأفريقي أن أعداد أفراد القوة المشتركة تجاوزت 90 % من عددها الإجمالي المقرر، مؤكدا ضرورة أن تتواصل الجهود حتى تكون وحدات هذه القوة على مستوى المعايير المطلوبة.. مشيرا إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لنشر قوة إضافية من الاتحاد الإفريقي قوامها 3000 فرد.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

هزة أرضية تضرب إيران

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

سولشاير: كافانى يبذل ما فى وسعه معنا وفخور بانضمامه للمان يونايتد

باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

«وصلة سماع» يحتفل بالإسراء والمعراج بساقية الصاوى.. الليلة

الليلة.. حفل للفرقة القومية للفنون الشعبية بقبة الغورى

«المرأة والمجتمع المدنى» بصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى.. الإثنين

«ست الدنيا» على مسرح عبد المنعم مدبولى.. اليوم