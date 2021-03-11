البرلمان الأوروبى يدعو لتخصيص حصة من الوظائف لذوى الهمم

دعا البرلمان الأوروبي إلى تخصيص حصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الشركات، وخاصة الكبيرة منها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قدوة حسنة من خلال اتخاذ في مثل هذا الإجراء.وقال البرلمان، في تقرير تم اعتماده، إن المخالفات يمكن أن تتم مواجهتها بعقوبات فعالة ومتناسبة، مما قد يعزز بيئة عمل شاملة.وقالت نائبة البرلمان الأوروبي كاترين لانجنزيبين المنتمية لحزب الخضر إن المساواة في الوصول إلى سوق العمل الأساسي بعيدة كل البعد عن الواقع بالنسبة لمعظم الأشخاص ذوي الإعاقة.وأضافت أن معدل التوظيف بالنسبة لذوي الإعاقة هو 50.6% فقط، بينما يبلغ 74.8 % للأشخاص غير المعاقين.وكانت مقترحات أعضاء البرلمان بشكل أساسي لصالح دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل المفتوح، وشددوا على أن ورش العمل المخصصة لتوفر بيئة أمنة لذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تكون خيارا لفترة محدودة فحسب.