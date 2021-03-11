تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. وصول مصابى الثورة السودانية لعلاجهم فى مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبل عدد من الحالات المرضية من مصابي الثورة السودانية لعلاجهم بمستشفيات الوزارة في مصر، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة سبل الدعم الطبي لدولة السودان الشقيق، مصر تشهد استقبال عدد من الحالات المرضية من مصابي الثورة السودانية لعلاجهم بمستشفيات وزارة الصحة المصرية".وبثت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بثا مباشرا لوصول مصابي الثورة السودانية إلى أرض مصر.