سولشاير: كافانى يبذل ما فى وسعه معنا وفخور بانضمامه للمان يونايتد

أعلن مدرب فريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، أن مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني يبذل قصاري جهده مع الشياطين الحمر ليكون في قمة تركيزه كما أنه فخور بالتواجد في صفوف المان يونايتد.ونقل موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن التصريحات التي أدلى بها سولشاير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللاعب يعطي دائمًا أقصى ما عنده، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مصيره مع الفريق، ولكنه كان يساعد الفريق بقوة حتى الآن.يُذكر أن والد اللاعب أكد هذا الأسبوع أن ابنه لا يشعر بالراحة في النادي الإنجليزي وأنه قد يحترف في صفوف بوكا جونيوز بنسبة 60%.وسجل المهاجم مع الفريق حتى الآن 7 أهداف فقط.