محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

حسم فريق ليفربول الإنجليزي تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا كرة القدم، بعدما كرر فوزه على فريق لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية "بودابست"، في إياب دور الـ 16 للمسابقة القارية.وقاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز اليوم، بعدما سجل الهدف الأول لليفر في الدقيقة 71، فيما أضاف زميله السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 74.وكان ليفربول قد فاز على لايبزيج كذلك في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بهدفين نظيفين من توقيع محمد صلاح وساديو ماني أيضا، ليتأهل الريدز إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.