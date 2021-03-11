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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:32 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله مساء الأربعاء، مع ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء" في إياب دور الـ 16 للمسابقة الأوروبية.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تحقيق فوز كبير على برشلونة بنتيجة 4-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسبوعين على ملعب "كامب نو" بمدينة برشلونة، ليتأهل الفريق الباريسي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 30 سجلها مهاجمه الشاب كيليان مبابي، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف رائع لنجمه ليونيل ميسي في الدقيقة 37، كما أهدر ميسي ضربة جزاء للبرسا قبل لحظات من انتهاء الشوط الأول.

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