رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«أئمة البرازيل»: الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات

الخميس 11/مارس/2021 - 12:31 ص
الدكتور عبد الحميد
الدكتور عبد الحميد متولي
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل - عقب وصوله إلى القاهرة لمشاركته في أعمال مؤتمر (حوار الأديان والثقافات) - أن الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات.

وقال الدكتور عبد الحميد متولي ـ في تصريح مساء الأربعاء، في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي العام الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "حوار الأديان والثقافات" المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 مارس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ـ إنه من خلال هذه المؤتمرات التي تشكل يكون منهج حياة يحقق التعايش السلمي والسلام العالمي، مشيدًا بدور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لتحقيقه توازنًا فكريًّا وتقدمًا ملموسًا في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب، بما يناسب متطلبات العصر الحديث.

موضوعات متعلقة

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

الحكومة: لدينا لقاحات كورونا تكفي كل من سجلوا أسماءهم حتى الآن

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

حصول 28 دولة فى الاتحاد الأفريقى على لقاح كورونا

التربية والتعليم | موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

«المرأة والمجتمع المدنى» بصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى.. الإثنين

«ست الدنيا» على مسرح عبد المنعم مدبولى.. اليوم

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير