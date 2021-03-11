«ست الدنيا» على مسرح عبد المنعم مدبولى.. اليوم

أعلنت فرقة مسرح "الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقديم موسم ثالث لأوبريت "ست الدنيا" على مسرح عبد المنعم مدبولي، لمدة 5 أيام تبدأ من الخميس وحتى الإثنين المقبل الموافق 15 مارس.ويعد أوبريت "ست الدنيا" المسرحي، من أهم العروض التي انتجتها فرقة مسرح "الشمس" تحت قيادة الفنانة وفاء الحكيم مدير الفرقة، وشارك الأوبريت في الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية من أبرزها معرض فيصل للكتاب، وبيت السحيمي، والملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة.الأوبريت هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، وتم خلال الورشة الدمج بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين العاديين، من خلال الرقص والحركة والإيقاع، من تأليف وأشعار بلال إمام، وألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مي رضا، وفناني فرقة مسرح الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.