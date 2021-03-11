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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. «حكايات الصياد وأمير البحار» بمسرح بيرم التونسى

الخميس 11/مارس/2021 - 12:26 ص
مسرح بيرم التونسى
مسرح بيرم التونسى
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ عرض الأطفال المسرحي "حكايات الصياد وأمير البحار" من تأليف وإخراج إيهاب مبروك.

العرض من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي - البيت الفني للمسرح - فرقة مسرح الإسكندرية.

"حكايات الصياد وأمير البحار" من بطولة للفنانين: علاء زينهم، إبراهيم الملاح، مهند مختار، إيهاب مبروك، مريم إيهاب، شيرى المصرى، محمد عوض، يحيى عرفة، ببيتو، بالاشتراك مع المهرج مينا مانوو.

وديكور وليد السباعى، ألحان وتوزيع هشام زيتون، ماسكات وملابس هبة توفيق، إضاءة إبراهيم الفرن، مساعد مخرج جهاد محمد، إدارة مسرحية يحيى حسن وحسام علاء وميار إيهاب، مخرج منفذ محمد البرشومي.

يشار إلى أن العرض المسرحي "حكايات الصياد وأمير البحار"٬ كان من العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة المؤلف مصري٬ والتي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي قدمتها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وذلك لتنشيط الحركة المسرحية والكتاب المسرحيين، وتحفيز الشباب على الإبداع.

يهدف عرض "حكايات الصياد وأمير البحار" إلى تقدير قيمة العلم وأهميته٬ في تقدم الأمم والمجتمعات وازدهارها، حيث إن العلم هو كاشف الظلام وسلاح الفرد في المجتمع فهو أساس السعادة والرفاهية لجميع البشر.

وهو عمود بناء الحضارات والتقدم في كل الأزمنة٬ فهو السبيل الوحيد للقضاء على الجهل والتخلف والفقر في أهميته لا تقل أهمية عن الماء والهواء في أي مجتمع.

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