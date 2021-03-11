لليوم الثانى.. البابا تواضروس يستكمل صناعة الميرون المقدس

يواصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لليوم الثاني على التوالي، استكمال صناعة الميرون المقدس، والذي بداأه أمس الأربعاء بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس، لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا هدرا أسقف أسوان، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.يأتي ذلك للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، والثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني.وزيت الميرون هو أحد الأسرار الكنسية السبعة، وهو كلمة يونانية معناها دهن أو طيب أو رائحة عطرة، وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس على المعمدين.ويتم استخدام زيت الميرون في تدشين الكنائس الجديدة، والمذابح الجديدة ورسامة الكهنة والإكليروس الجدد، ويتم صناعة الميرون لأنه بديل لوضع اليد في المعمودية وقديمًا كان يضع الآباء الرسل يديهم على المعمد لحلول الروح القدس، ومع انتشار الكنيسة تم استبدال وضع اليد بزيت الميرون.