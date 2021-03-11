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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية بورندى: نقدر الاهتمام والدعم من الرئيس السيسى

الخميس 11/مارس/2021 - 03:17 ص
ألبرت شينجيرو
ألبرت شينجيرو
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أعرب وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو عن تقدير القيادة والشعب البوروندى الكبير للاهتمام الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم بوروندي، وهو ما ينعكس على أرض الواقع وبشكل ملموس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية بوروندي، الأربعاء، مع السفير ياسر العطوى سفير مصر في بوجومبورا.

ومن جهته، أكد السفير ياسر العطوى حرص مصر على توطيد علاقاتها مع جمهورية بوروندي الشقيقة، وهو ما ثمنه وزير الخارجية البوروندي، مشيرا إلى الحرص البوروندي المماثل على تعزيز العلاقات مع مصر الشقيقة الكبرى في أفريقيا والدولة ذات المكانة والدور المقدرين للغاية على الساحتين الأفريقية والدولية.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي وسبل تفعيلها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى سبل الإسراع في اتفاق الجانبين على إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية لتكون بمثابة الأدوات التنفيذية والعملية لتعزيز وترسيخ أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي ظل حرص مصر على تقديم المزيد من الدعم والمساندة للقيادة البوروندية التي تضطلع حاليًا بتنفيذ برنامج إصلاحات موسع يشمل تعزيز مسار التنمية بمفهومها الأرحب، اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، لتحقق طموحات الشعب البوروندى الشقيق.

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